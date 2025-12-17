Napoli lancia un corto per dire ai ragazzi | le armi non sono un gioco
Napoli si prepara a lanciare un messaggio forte e diretto ai giovani: le armi non sono un gioco. Una campagna senza fronzoli, pensata per parlare il loro linguaggio e far riflettere sull’importanza di scelte consapevoli. Un progetto che vuole coinvolgere, sensibilizzare e cambiare prospettiva, perché il vero coraggio sta nel fare scelte responsabili.
A Napoli sta per partire una campagna che parla ai ragazzi con le loro stesse regole, senza giri di parole. Si chiama Non uno di più ed è un cortometraggio pensato per mettere a fuoco, con crudezza e lucidità, quanto possa essere irreversibile la scelta di avvicinarsi alle armi. Un’anteprima tra i banchi Il debutto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
