Napoli la Supercoppa è anche azzurra giovane | Conte porta il vivaio a Riad

Il Napoli si prepara a disputare la Supercoppa a Riad, portando con sé anche il talento del settore giovanile. Antonio Conte punta su una squadra giovane e promettente, evidenziando l'importanza del vivaio azzurro per il presente e il futuro del club. Una sfida che unisce esperienza e prospettive di crescita, sottolineando il ruolo della formazione nella rincorsa ai trofei.

"> La Supercoppa del Napoli passa anche dal futuro. Sono 28 i calciatori che Antonio Conte ha portato con sé a Riad per la spedizione in Arabia Saudita e tra questi spicca una presenza significativa del vivaio azzurro. Quattro giovani – che diventano sei considerando anche Vergara e Ambrosino – aggregati stabilmente al gruppo della prima squadra per l’esperienza saudita in vista della semifinale contro il Milan e, possibilmente, di qualcosa in più. A raccontarlo è Il Mattino di Napoli, che accende i riflettori sul lavoro del settore giovanile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

