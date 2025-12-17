Napoli la lista infortunati si aggiorna | Olivera ha un affaticamento al polpaccio

Il Napoli comunica un aggiornamento sulla lista degli infortunati: Mathias Olivera non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di un affaticamento al polpaccio. La rosa partenopea si arricchisce di nuovi aggiornamenti medici, evidenziando la situazione dei giocatori disponibili in vista delle prossime partite.

© Ilnapolista.it - Napoli, la lista infortunati si aggiorna: Olivera ha un affaticamento al polpaccio Mathias Olivera non si allena stamani con il Napoli per un affaticamento al polpaccio. La lista infortunati si aggiorna. Gli azzurri domani dovranno affrontare il Milan nella semifinale di Supercoppa italiana, alle ore 20. La lettera di Conte per il calciomercato del Napoli. Il Napoli e il mercato di gennaio. Tante le aspettative, sempre bilancio permettendo. Scrive Nicolò Schira sul Giornale: Antonio Conte ha già spedito la sua letterina di Natale a Babbo Aurelio. Sotto l'albero il tecnico si aspetta tre regali dal presidente De Laurentiis, al la voro col ds Manna per accontentarlo. Nel mirino un vice Anguissa (piace Mainoo in prestito dal Manchester United), un centrocampista di palleggio (intriga Pellegrini della Roma; mentre Manzambi costa tanto) e magari pure un esterno d'attacco.

