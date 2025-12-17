Napoli in emergenza verso il Milan | si ferma anche Olivera

Il Napoli si prepara alla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan con diverse assenze importanti. Dopo le indisponibilità di vari giocatori, anche Olivera si ferma, acuendo le preoccupazioni di Antonio Conte. La squadra si trova quindi in emergenza, dovendo affrontare una sfida cruciale con risorse ridotte.

Il Napoli arriva alla semifinale di Supercoppa Italiana con il fiato corto. La lista degli indisponibili continua ad allungarsi e, a poche ore dalla sfida contro il Milan, Antonio Conte deve fare i conti con un nuovo allarme. L'ultimo nome a fermarsi è quello di Matías Olivera, assente nell'allenamento della vigilia. Un segnale che complica ulteriormente la preparazione di una gara già delicata, da giocare con uomini contati e margine d'errore ridotto. Il nuovo stop alla vigilia. Olivera non ha preso parte alla seduta di mercoledì 17 dicembre a causa di un leggero affaticamento al polpaccio. Una precauzione, ma sufficiente a mettere in discussione la sua presenza nella semifinale di Riad.

