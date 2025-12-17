Napoli demolisce la Vela Rossa di Scampia finisce un' era

Con la demolizione della Vela Rossa si conclude un capitolo storico di Scampia, segnando la fine di un’epoca per l’ex polo abitativo. Dopo l’abbattimento della Vela Gialla nel settembre 2024, questa operazione rappresenta un passo importante nel processo di riqualificazione e rinnovamento del quartiere.

Dopo l’abbattimento della Vela Gialla nel settembre 2024, si completa la demolizione della Vela Rossa, il penultimo edificio ancora in piedi dell’ex polo abitativo di Scampia. Delle Vele, definite il simbolo assoluto del degrado partenopeo, un focolaio di criminalità organizzata, perfino un “cancro” da estirpare per permettere la rinascita della città, non resta quasi più nulla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

