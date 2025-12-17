Napoli Conte e Di Lorenzo in Conferenza stampa all’Al-Awwal Park Stadium

All’Al-Awwal Park Stadium, Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo si sono presentati in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana tra Napoli e Milan. Le loro parole hanno anticipato un match carico di emozioni e adrenalina, con i protagonisti pronti a sfidarsi in un confronto che promette spettacolo e passione.

© Parlami.eu - Napoli, Conte e Di Lorenzo in Conferenza stampa all’Al-Awwal Park Stadium L’allenatore Antonio Conte e il terzino Giovanni Di Lorenzo hanno parlato in Press Conference all’Al-Awwal Park Stadium alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana tra Napoli e Milan. Queste le loro parole:. Antonio Conte, allenatore del Napoli:. “ E’ un momento, durante l’anno succedono situazioni positive e meno positive. Abbiamo perso in Champions e in campionato, è inevitabile che ci siano questi momenti, l’importante è lavorare con serietà, determinazione e l’entusiasmo giusto. La vittoria porta fiducia, la sconfitta devi essere bravo ad analizzarla, per cercare di migliorare. Sono momenti che devi affrontare, soprattutto quando giochi ogni tre giorni. 🔗 Leggi su Parlami.eu Leggi anche: Calciomercato.com – Conte durissimo in conferenza stampa: “Napoli e i napoletani non devono essere presi per il c**o” Leggi anche: Milan-Napoli: data ed orario conferenza stampa di Antonio Conte La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Benfica-Napoli, Conte in conferenza: «Daremo tutto per vincere, non pensiamo alla classifica»; Conte diretta dopo Benfica-Napoli: conferenza stampa e interviste LIVE; Luciano Spalletti, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | IT; Conte in conferenza sette sconfitte in trasferta dobbiamo imparare a gestire i momenti difficili. Supercoppa Italiana Napoli-Milan, la conferenza di Di Lorenzo: «Gioco dove vuole Conte, ci giochiamo il trofeo» - Ma questa è un'altra competizione, ci sarà una partita secca domani e ce la giocheremo al massimo» le parole ... msn.com

Napoli, Conte dà appuntamento a tutti a lunedì sera poi spiega il caso-Lukaku - Le parole dell'allenatore del Napoli Antonio Conte e del capitano degli azzurri Giovanni Di Lorenzo nella conferenza alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana ... sport.virgilio.it

Conferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo Lukaku non ha minuti" - 15 italiane, Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo interverranno in conferenza stampa all’Al- tuttonapoli.net

CONTE in conferenza dopo PSV-NAPOLI 6-2 I napoletani non devono essere presi per il culo

#Napoli, #Conte: "#Lobotka è pronto per giocare" "L'annuncio su #Lukaku #supercoppaitaliana #Milan - facebook.com facebook

: “ ** …” Romelu #Lukaku scende in campo con Antonio Conte per la rifinitura del #Napoli Per cosa sarà stato arrabbiato l’attaccante belga @tancredipalmeri #Sportitalia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.