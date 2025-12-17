Napoli Città del Natale più di 50 eventi fino al 6 gennaio

Napoli si trasforma nella magica Città del Natale, offrendo un ricco calendario di oltre 50 eventi fino al 6 gennaio. Tra concerti, tour nelle chiese e iniziative festive, questa città affascina cittadini e visitatori, creando un’atmosfera unica di festa e tradizione durante le festività natalizie.

“Napoli Città del Natale”, propone a cittadini e turisti più di 50 eventi fino al 6 gennaio tra concerti e tour nelle chiese. Da Bagnoli e Cavalleggeri a Posillipo, Vomero, centro storico, Piazza Mercato, Rione Sanità, Piazza Municipio, Capodimonte, Poggioreale, Centro Direzione, Capodichino, Marianella, Barra, Chiaiano, Miano, Secondigliano. “Napoli Città del Natale”, promosso e sostenuto . 🔗 Leggi su 2anews.it

