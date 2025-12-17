Napoli che guaio se n’è fatto male un altro | Conte disperato
Il Napoli di Antonio Conte si trova ancora una volta alle prese con problemi inaspettati, questa volta con un nuovo infortunio tra i suoi calciatori. La squadra azzurra affronta un momento difficile, con l’allenatore in ansia per le conseguenze di continui ostacoli che complicano il cammino stagionale.
Il Napoli di Conte continua tra difficoltà e imprevisti che tengono l’ambiente azzurro con il fiato sospeso: si ferma un altro calciatore. Non è un momento semplice per il Napoli, e senza ombra di dubbio la sconfitta di Udine ha lasciato più di uno strascico, soprattutto sul piano mentale. La squadra di Antonio Conte, però, non ha tempo per fermarsi a riflettere troppo. L’obiettivo ora è la Supercoppa italiana, una competizione che può dare prestigio e fiducia, ma che arriva in un contesto tutt’altro che ideale. Infatti, mentre gli azzurri lavorano per farsi trovare pronti, una serie di imprevisti continua ad abbattersi sul gruppo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
