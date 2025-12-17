Il Napoli di Antonio Conte si trova ancora una volta alle prese con problemi inaspettati, questa volta con un nuovo infortunio tra i suoi calciatori. La squadra azzurra affronta un momento difficile, con l’allenatore in ansia per le conseguenze di continui ostacoli che complicano il cammino stagionale.

© Glieroidelcalcio.com - Napoli che guaio, se n’è fatto male un altro: Conte disperato

Il Napoli di Conte continua tra difficoltà e imprevisti che tengono l’ambiente azzurro con il fiato sospeso: si ferma un altro calciatore. Non è un momento semplice per il Napoli, e senza ombra di dubbio la sconfitta di Udine ha lasciato più di uno strascico, soprattutto sul piano mentale. La squadra di Antonio Conte, però, non ha tempo per fermarsi a riflettere troppo. L’obiettivo ora è la Supercoppa italiana, una competizione che può dare prestigio e fiducia, ma che arriva in un contesto tutt’altro che ideale. Infatti, mentre gli azzurri lavorano per farsi trovare pronti, una serie di imprevisti continua ad abbattersi sul gruppo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

Leggi anche: Mazzata Napoli, Conte disperato: perde un altro big

Leggi anche: Giaccherini su Conte: «Ha fatto fare un altro step al Napoli. Ritorno alla Juve? Secondo me…»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

20enne ucciso a Napoli, le urla disperate della nonna dopo l'agguato

Napoli: altri guai per Conte, Anguissa fermo tre mesi - Come se non bastassero le frizioni tra Antonio Conte e la squadra a rendere incandescente il clima intorno al Napoli, ci si mette ora anche la sorte che, attraverso lo stillicidio degli incidenti ... ansa.it

Lobotka ko: altro guaio per Conte in vista di Napoli-Juve. Le ultime dall'infermeria - facebook.com facebook

Alvino: “Guai a pensare alla stanchezza, Napoli a Riyad con un solo grande obiettivo!” x.com