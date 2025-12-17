Napoli all’attacco per un centrocampista dell’Inter | è via alla corsa
Il mercato estivo si infiamma a Napoli, che punta con determinazione a rinforzare il centrocampo. L’obiettivo principale è Davide Frattesi dell’Inter, con l’intenzione di portarlo in azzurro e di valutare una cessione a partire da 30 milioni di euro. La situazione si sta evolvendo giorno dopo giorno, con l’interesse del club partenopeo in crescente fermento.
Davide Frattesi ogni giorno che passa sembra che sia sempre più lontano dall’Inter. Ad oggi, l’obiettivo della squadra nero-azzurra è soltanto uno: vendere il centrocampista a non meno di 30 milioni di euro a chiunque sia disposto a spendere questa somma. Secondo la “Gazzetta dello Sport”, nella corsa all’acquisto del giocatore rientreranno in gioco team . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
