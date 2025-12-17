Napoli agguato in strada | ucciso 48enne

Un violento agguato si è verificato a Scisciano, nel Napoletano, provocando la tragica morte di un uomo di 48 anni. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente sul luogo dell’incidente, ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto. La comunità è sotto shock mentre le indagini sono in corso per fare luce su quanto avvenuto.

(Adnkronos) – Agguato in strada a Scisciano nel Napoletano, ucciso pregiudicato 48enne. Poco fa i carabinieri di Castello di Cisterna e i militari della stazione di San Vitaliano sono intervenuti a Scisciano in via Garibaldi per un agguato. A terra, ormai morto, un 48enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Dai primi accertamenti .

