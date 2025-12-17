Napoli a Scampia abbattuta la Vela Rossa di Gomorra

A Scampia, nel cuore di Napoli, è iniziata la demolizione della celebre Vela Rossa, simbolo della serie “Gomorra”. Un passo importante nel percorso di riqualificazione dell’area, segnato dal superamento del degrado e dalla volontà dei residenti di riscoprire un quartiere più sostenibile e vivibile.

In Campania. È iniziata la demolizione della Vela Rossa di Scampia. Dopo il degrado, il riscatto dei residenti. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

