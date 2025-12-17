Napoli a Riyad con quattro Primavera | segnale forte di Conte

Il Napoli ha raggiunto Riyad con un team composto da quattro Primavera, inviando un chiaro segnale di fiducia e ambizione da parte di Antonio Conte. La presenza dei giovani rappresenta un gesto importante in vista della settimana della Supercoppa, sottolineando l’impegno del club nel valorizzare il settore giovanile e prepararsi al meglio per le sfide imminenti.

CDM - Supercoppa, Napoli, ecco i quattro giocatori della Primavera convocati da Conte - Il Corriere del Mezzogiorno scrive dei quattro giovani della Primavera convocati da Antonio Conte, allenatori del Napoli, per la Supercoppa italiana: Claudio Pugliese, classe 2008; il centrocampista E ... napolimagazine.com

Il Napoli è atterrato a Riyad in Arabia Saudita per la Supercoppa. Con il gruppo anche Romelu Lukaku. Presente con la squadra anche il patron Aurelio De Laurentiis - facebook.com facebook

Il #Napoli è arrivato a Riyad per la Supercoppa Italiana #Sportitalia x.com

