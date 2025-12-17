Napoli a Riyad con quattro Primavera | segnale forte di Conte
Il Napoli ha raggiunto Riyad con un team composto da quattro Primavera, inviando un chiaro segnale di fiducia e ambizione da parte di Antonio Conte. La presenza dei giovani rappresenta un gesto importante in vista della settimana della Supercoppa, sottolineando l’impegno del club nel valorizzare il settore giovanile e prepararsi al meglio per le sfide imminenti.
Il Napoli ha raggiunto Riyad nella serata di ieri, entrando ufficialmente nella settimana della Supercoppa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Caressa sul Napoli di Conte: «La squadra più forte grazie al tecnico, non solo al mercato»
Leggi anche: Allegri ‘risponde’ a Conte: “Il Milan più forte del Napoli? So che abbiamo …”
INTER 4-0 NAPOLI U19 HIGHLIGHTS CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM 2223
SUPERCOPPA - Napoli, quattro azzurrini della Primavera convocati per l'Arabia, le ultime - Quattro azzurrini della Primavera del Napoli sono tra i convocati di Antonio Conte per la trasferta del Napoli in occasione della Supercoppa di Riad. napolimagazine.com
CDM - Supercoppa, Napoli, ecco i quattro giocatori della Primavera convocati da Conte - Il Corriere del Mezzogiorno scrive dei quattro giovani della Primavera convocati da Antonio Conte, allenatori del Napoli, per la Supercoppa italiana: Claudio Pugliese, classe 2008; il centrocampista E ... napolimagazine.com
Il Napoli è atterrato a Riyad in Arabia Saudita per la Supercoppa. Con il gruppo anche Romelu Lukaku. Presente con la squadra anche il patron Aurelio De Laurentiis - facebook.com facebook
Il #Napoli è arrivato a Riyad per la Supercoppa Italiana #Sportitalia x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.