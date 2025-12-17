Napoli 48enne ucciso in un agguato in strada

Un uomo di 48 anni è stato vittima di un agguato nel cuore di Napoli. Secondo le prime indiscrezioni, la vittima stava percorrendo la strada in sella al suo scooter quando sarebbe stata sorpresa da sconosciuti a bordo di un altro veicolo. La dinamica dell'omicidio desta preoccupazione e lascia aperti numerosi interrogativi sulla reale portata della vicenda.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava in sella al proprio scooter quando sarebbe stata affiancata da ignoti a bordo di un altro mezzo. Gli aggressori avrebbero esploso diversi colpi d'arma da fuoco prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

