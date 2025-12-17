Napoli 48enne ucciso in un agguato in strada

Un uomo di 48 anni è stato vittima di un agguato nel cuore di Napoli. Secondo le prime indiscrezioni, la vittima stava percorrendo la strada in sella al suo scooter quando sarebbe stata sorpresa da sconosciuti a bordo di un altro veicolo. La dinamica dell'omicidio desta preoccupazione e lascia aperti numerosi interrogativi sulla reale portata della vicenda.

