Napoli 48enne ucciso in un agguato in strada | indagini in corso

Un grave episodio di violenza si è verificato a Scisciano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 48 anni è stato vittima di un agguato in strada. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e della stazione di San Vitaliano, che stanno conducendo le indagini per fare luce sulla vicenda. La comunità è sconvolta da quanto accaduto, mentre le forze dell'ordine lavorano per chiarire i motivi e individuare i responsabili.

© Lapresse.it - Napoli, 48enne ucciso in un agguato in strada: indagini in corso I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della stazione di San Vitaliano, sono intervenuti in provincia di Napoli a Scisciano, in via G. Garibaldi, all’altezza del civico 50, per un agguato. A terra, senza vita, un uomo di 48 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava in sella al propri o scooter SH quando sarebbe stata affiancata da ignoti a bordo di un altro mezzo. Gli aggressori avrebbero esploso diversi colpi d’arma da fuoco prima di darsi alla fuga. Sul posto anche i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Scisciano, agguato in strada: 48enne ucciso a colpi di pistola, indagini in corso Leggi anche: Spari in strada, paura davanti a un locale: 16enne gambizzato a Napoli, indagini in corso Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Scisciano, agguato in strada: 48enne ucciso a colpi di pistola, indagini in corso - Poco fa i carabinieri di castello di cisterna e i militari della stazione di San Vitaliano sono intervenuti a via G. msn.com

Agguato nel Napoletano, 48enne ucciso in sella al suo scooter a Scisciano - Ucciso un 48enne a Scisciano, in provincia di Napoli: era in sella al proprio scooter quando ignoti si sono affiancati e gli hanno sparato ... fanpage.it

Agguato ad ora di cena: 48enne freddato con diversi colpi d'arma da fuoco - Dai primi accertamenti pare che l’uomo, mentre era in sella al proprio Sh, sarebbe stato avvicinato da ignoti in sella a un altro mezzo che gli avrebbero sparato diversi colpi d’arma da fuoco per poi ... napolitoday.it

20enne ucciso a Napoli, le urla disperate della nonna dopo l'agguato

PERDE LA VITA CAMIONISTA 48ENNE DURANTE IL CARICO DI UN CONTAINER NAPOLI. Ennesima vittima sul lavoro. Stamani 16 dicembre verso le 12 in via Gianturco 100, in un'area di attivita' logistica e stoccaggio, Giacomo Burtone, camionista 48enne - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.