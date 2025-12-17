Napoli 2500 Cantine Federiciane brinda con magnum d’artista

Per celebrare i 2500 anni di Napoli, Cantine Federiciane ha deciso di omaggiare la città con un gesto simbolico: un brindisi speciale che unisce storia e cultura, trasformando le bollicine in un racconto di memoria e orgoglio partenopeo. Un'occasione unica per festeggiare il patrimonio millenario della città attraverso un gesto raffinato e significativo.

Cantine Federiciane ha scelto di festeggiare i 2500 anni di Napoli con un gesto che parla al cuore: trasformare le bollicine in racconto, e il brindisi in memoria. Quando una città compie un compleanno così raro, anche un calice può diventare un modo per dirle grazie. Una serata al Maschio Angioino per il compleanno di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

