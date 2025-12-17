Napoli 2500 Cantine Federiciane brinda con magnum d’artista
Per celebrare i 2500 anni di Napoli, Cantine Federiciane ha deciso di omaggiare la città con un gesto simbolico: un brindisi speciale che unisce storia e cultura, trasformando le bollicine in un racconto di memoria e orgoglio partenopeo. Un'occasione unica per festeggiare il patrimonio millenario della città attraverso un gesto raffinato e significativo.
Cantine Federiciane ha scelto di festeggiare i 2500 anni di Napoli con un gesto che parla al cuore: trasformare le bollicine in racconto, e il brindisi in memoria. Quando una città compie un compleanno così raro, anche un calice può diventare un modo per dirle grazie. Una serata al Maschio Angioino per il compleanno di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: Napoli Musa Live, grande successo per il concerto che celebra i 2500 anni di Napoli: un inno alla città con Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Serena Autieri e Rocco Hunt
Leggi anche: Al via "Scampia Project – A vele spiegate", tre giorni di laboratori e arte nell'ambito di "Napoli 2500"
Servizio realizzate 60 bottiglie di Magnum per i 2500 anni di Napoli da Cantine Federiciane
Cantine Federiciane presenta: Flegreo-Art – Bollicine per Napoli - Le Cantine Federiciane, storica azienda vitivinicola dei Campi Flegrei giunta oggi alla quarta generazione della famiglia Palumbo, hanno organizzato e ... napolivillage.com
Presentate le Magnum edizione limitata di Cantine Federiciane (VIDEO) - Brindare a Natale e al nuovo anno celebrando i 2500 anni della storia di Napoli. napolivillage.com
MARANO. Le Cantine Federiciane presentano Il Flegreo-Art - Bollicine per Napoli - 2500 anni di storia da brindare Presentato l’evento organizzato dalla famiglia Palumbo di Cantine Federiciane, storica azienda vitivinicola dei Campi Flegrei sita in Marano, ch - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.