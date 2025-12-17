Musica e tradizione | torna il tradizionale Concerto di Natale
Il 19 dicembre al cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno torna il tradizionale Concerto di Natale, giunto alla sua 58ª edizione. Un evento che unisce musica e tradizione, offrendo un momento speciale per celebrare le festività natalizie attraverso le note di artisti locali e l’atmosfera di convivialità che caratterizza questa storica manifestazione.
Arezzo, 17 dicembre 2025 – . Venerdì 19 dicembre al cinema teatro Masaccio appuntamento con la 58esima edizione del concerto di Natale del Concerto comunale di San Giovanni Valdarno. Anche quest’anno il Concerto comunale di San Giovanni Valdarno rinnova uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione cittadina: il Concerto di Natale, che raggiunge la sua 58esima edizione. L’evento è in programma per venerdì 19 dicembre alle ore 21 al Cinema Teatro Masaccio e rappresenta uno dei momenti centrali del calendario natalizio sangiovannese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
