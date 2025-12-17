Musica e parole arie natalizie nella chiesa parrocchiale di Barzizza

Sabato 20 dicembre alle 20, la chiesa parrocchiale di Barzizza Gandino ospiterà un concerto natalizio, un evento dedicato alle melodie festive. L'iniziativa proporrà arie classiche e canzoni leggere legate alle Feste, creando un'atmosfera coinvolgente e suggestiva per celebrare il periodo natalizio.

Gandino. Arie natalizie classiche e canzoni leggere del repertorio legato alle Feste sono gli elementi che caratterizzano il Concerto di Natale organizzato per sabato 20 dicembre alle 20.30 nella parrocchiale di San Nicola a Barzizza. La serata è promossa dalla locale Consulta con il patrocinio del Comune di Gandino e della Parrocchia. Protagonisti con musica e parole saranno Sonia Lubrini, voce solista del gruppo, Valentina Gatti al violino, Luciano D’Addetta al contrabbasso e Marco Gaiani al pianoforte. Proporranno un programma impegnativo ed articolato che prenderà le mosse da “ A la Nanita Nana ”, canzone natalizia spagnola elaborata da Battista Pradal. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

