Musica e inclusione l' energia in movimento dei performer dell' Aipd

Un pomeriggio all'insegna della musica e dell'inclusione si è svolto al Centro Culturale Candiani di Mestre, promosso dall'Aipd. I performer hanno portato sul palco l'energia e la passione, creando un momento di condivisione e dialogo tra persone di diverse esperienze, sottolineando il valore unificante dell'arte musicale.

