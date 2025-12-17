Musica e inclusione l' energia in movimento dei performer dell' Aipd
Un pomeriggio all'insegna della musica e dell'inclusione si è svolto al Centro Culturale Candiani di Mestre, promosso dall'Aipd. I performer hanno portato sul palco l'energia e la passione, creando un momento di condivisione e dialogo tra persone di diverse esperienze, sottolineando il valore unificante dell'arte musicale.
Le note della musica hanno fatto da filo conduttore a un pomeriggio di incontro e condivisione al Centro Culturale Candiani di Mestre. Lunedì 15 dicembre l’auditorium ha ospitato “Energia in movimento”, evento promosso da Aipd Venezia Mestre - l'associazione delle persone down - che ha messo al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
