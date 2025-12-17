Dopo cinque mesi di assenza, Jamal Musiala si è riaggregato al gruppo del Bayern Monaco. Il rientro di questo talento, dopo un grave infortunio, rappresenta un segnale positivo per le ambizioni della squadra in vista delle sfide future. La ripresa dell’attaccante tedesco offre nuove speranze e opportunità per l’intera rosa bavarese.

© Como1907news.com - Musiala rientra in gruppo: il Bayern ritrova il suo talento

Per il Bayern Monaco il Natale arriva in anticipo. A cinque mesi dal grave infortunio che ne aveva interrotto bruscamente la stagione, Jamal Musiala è tornato ad allenarsi con il gruppo, riaprendo scenari importanti per il prosieguo dell’annata bavarese. Una notizia attesa, ma non scontata nei tempi. E soprattutto un segnale che Vincent Kompany aspettava con attenzione, senza mai forzare le tappe. Cinque mesi dopo, di nuovo in campo. Il rientro di Musiala arriva a 164 giorni dall’infortunio, un arco temporale lungo, scandito da riabilitazione, lavoro individuale e prudenza assoluta. Il trequartista tedesco ha partecipato per la prima volta a parti dell’allenamento di squadra, tornando così a respirare il clima del campo e del gruppo. Como1907news.com

