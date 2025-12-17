Museo del Louvre chiuso da tre giorni | i lavoratori prolungano lo sciopero fino a domani

Il Museo del Louvre di Parigi rimane chiuso da tre giorni a causa di uno sciopero indetto dai sindacati CFDT e CGT, che chiedono miglioramenti nelle condizioni di lavoro e di accoglienza. La protesta, iniziata lunedì 15 dicembre, è stata prorogata fino a domani, con i dipendenti che hanno votato all’unanimità per prolungare la mobilitazione.

