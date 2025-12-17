Murcia-Real Betis giovedì 18 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Un gol per parte
Il match tra Murcia e Real Betis, in programma giovedì 18 dicembre alle 21:00, apre le sfide dei sedicesimi di Copa del Rey. Dopo un pareggio con un gol per parte, le due squadre si preparano a contendersi il passaggio del turno. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici per questa interessante sfida tra una squadra di terza divisione e un club di Primera División.
Proseguono i sedicesimi di Copa del Rey, giovedì notte toccherà al Real Betis scendere in campo e affrontare il Murcia, squadra di terza divisione. Gli andalusi continuano nel buon periodo che stanno vivendo ormai da mesi: lunedì hanno centrato un pareggio che comunque ha del valore, nel posticipo di Liga a Vallecas. La Copa del . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
El Real Murcia resucita en el duelo de colistas - Haciendo el gesto de ‘cerrar bocas’ celebró David Flakus el primero de sus dos goles ante el Betis Deportivo, dos goles que permitieron al Real Murcia resucitar de su cenizas para poner fin a dos ... laopiniondemurcia.es
Real Murcia-Antonio Toral, un reencuentro en horas bajas - Y en la plantilla del Betis Deportivo hay un futbolista que el pasado curso vistió la elástica grana y al que muchos aficionados ... laopiniondemurcia.es
Betis Deportivo - Real Murcia (1-2): Flakus hunde más al filial bético - El filial verdiblanco se vio superado por el Real Murcia en la ciudad deportiva y se mantiene como colista del grupo 2 de Primera RFEF ... abc.es
