Muore a 22 anni Nicolas Ramirez Perez investito da un treno | tragedia nel basket spagnolo

Una tragedia scuote il mondo del basket spagnolo: Nicolas Ramirez Perez, 22 anni, giovane promessa del CB Octavus de Utebo, ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno mentre si recava agli allenamenti, lasciando un vuoto nel settore e tra i suoi cari.

