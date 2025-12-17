Muore a 22 anni Nicolas Ramirez Perez investito da un treno | tragedia nel basket spagnolo

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia scuote il mondo del basket spagnolo: Nicolas Ramirez Perez, 22 anni, giovane promessa del CB Octavus de Utebo, ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno mentre si recava agli allenamenti, lasciando un vuoto nel settore e tra i suoi cari.

Immagine generica

Tragedia nel basket spagnolo. Nicolas Ramirez Perez, giovane promessa del CB Octavus de Utebo, è stato investito da un treno mentre si recava agli allenamenti e ha perso la vita. Il club e la federazione locale sospendono le partite e gli eventi ufficiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Cervia, tragedia sui binari: muore a 25 anni urtata da un treno. Salvo il giovane che era con lei

Leggi anche: Trentino, ennesima tragedia sul lavoro: muore un operaio di 46 anni investito da un mezzo pesante durante una manovra

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

MUORE A 35 ANNI IL RUGBISTA NICOLAS TADDIA MERCOLEDI' I FUNERALI 22072024

Video MUORE A 35 ANNI IL RUGBISTA NICOLAS TADDIA MERCOLEDI' I FUNERALI 22072024

muore 22 anni nicolasMuore a 22 anni Nicolas Ramirez Perez investito da un treno: tragedia nel basket spagnolo - Nicolas Ramirez Perez, giovane promessa del CB Octavus de Utebo, è stato investito da un treno mentre si recava agli allenamenti e ha perso la vita. fanpage.it

muore 22 anni nicolasNicola Piccolo muore a 20 anni dopo una lunga lotta con la malattia. Il papà: «Ci hai fatto scoprire un bene incredibile» - Il 20enne si è spento domenica all'hospice pediatrico di Padova, al termine di una lunga malattia affrontata con una forza che ... ilgazzettino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.