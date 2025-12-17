Munster al via della Dakar come copilota di Serderidis

Grégoire Munster si prepara a debuttare come copilota alla Dakar, affiancando Serderidis. Il pilota lussemburghese, che ha concluso la stagione nel WRC, affronterà questa nuova sfida in Arabia Saudita nel 2026, segnando un importante cambio di ruolo e suscitando curiosità sul suo futuro con M-Sport.

Il lussemburghese correrà la Dakar accanto a Jourdan Serderidis, mentre restano interrogativi sul suo futuro con M-Sport Grégoire Munster aprirà il 2026 in Arabia Saudita, esattamente come aveva chiuso la sua stagione nel WRC, ma con un cambio di ruolo che non passa inosservato. Il lussemburghese prenderà parte alla Dakar 2026 come copilota di Jourdan . Tuttorally.news

Dakar 2026 - Il piacentino Claudio Pelizzeni al via nella categoria "Classic" come copilota - blogger Claudio Pelizzeni, ha pronta una nuova avventura sempre al limite tra avventura e sport: la Dakar ... sportpiacenza.it

Unterholzer e Gaioni saranno al via della Dakar Rally - Il team altoatesino, composto dal pilota Josef Unterholzner di Foiana e dal copilota Franco Gaioni di Bolzano, parteciperà alla prossima edizione del Dakar Rally con i colori del R Team - ansa.it

Munster alla Dakar 2026 come copilota di Serderidis - facebook.com facebook

#Dakar2026 #DakarinSaudi Monster Energy Honda HRC ha annunciato il suo poker d'assi per la Dakar 2026 con le CRF450 Rally: il vincitore 2020 e 2024 Ricky Brabec (9), il recente primatista del Rally del Marocco Tosha Schareina (68), Adrien van Bevere x.com