Un anziano in Inghilterra è stato multato di 285 euro per aver sputato una foglia a terra, un gesto involontario scaturito dal vento mentre si trovava seduto su una panchina. L’episodio ha suscitato sorpresa e discussioni, evidenziando le stranezze delle sanzioni amministrative e l’intervento degli agenti in situazioni insolite. Un esempio di come anche piccoli gesti possano diventare oggetto di multa, alimentando il dibattito su norme e sensibilità.

© Dayitalianews.com - Multa per una foglia sputata a terra: anziano sanzionato con 285 euro in Inghilterra

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il gesto involontario e l’intervento degli agenti. Si era semplicemente seduto su una panchina quando, a causa del vento, una foglia gli è finita in bocca. L’ha sputata sull’asfalto e quel gesto, del tutto involontario, gli è costato una multa da 285 euro per abbandono di rifiuti. Protagonista della vicenda è Roy Marsh, 86 anni, fermato da due agenti mentre si trovava a Skegness. La protesta: «Una sanzione inutile e sproporzionata». L’anziano ha raccontato l’accaduto alla BBC, definendo il provvedimento «inutile e sproporzionato». Nonostante il ricorso presentato, che avrebbe dovuto portare a una riduzione della sanzione a circa 170 euro, Marsh è stato comunque costretto a pagare l’intero importo iniziale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Leggi anche: Firma falsa sulla notifica della multa, il Comune pagherà 5mila euro

Leggi anche: Libertas Livorno, multa di 1500 euro per il lancio di una bottiglia in campo. Bartocci: “Settimana triste, il basket sia divertimento”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Multato di 335 dollari per aver gettato rifiuti, 86enne, dopo aver sputato una foglia che gli era esplosa in bocca.

Sputa la foglia che gli era finita in bocca per il vento, 86enne riceve una multa di 285 euro per abbandono di rifiuti - Si era seduto su una panchina, gli è finita una foglia in bocca a causa del vento, l'ha sputata per strada e ha ricevuto una multa di 285 euro per abbandono di rifiuti. msn.com