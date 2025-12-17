Mulattieri Sampdoria l’ex Sassuolo è una opportunità per i doriani | le possibilità di rinforzare l’attacco con il giocatore scuola Inter

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mulattieri, ex Sassuolo e scuola Inter, rappresenta un'opportunità interessante per la Sampdoria. Con il mercato invernale alle porte, il giocatore sta attirando l'attenzione dei doriani, che cercano di rinforzare l’attacco per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Le trattative sono in fase di valutazione e il futuro del talento potrebbe presto svelarsi tra le fila dei blucerchiati.

mulattieri sampdoria l8217ex sassuolo 232 una opportunit224 per i doriani le possibilit224 di rinforzare l8217attacco con il giocatore scuola inter

© Calcionews24.com - Mulattieri Sampdoria, l’ex Sassuolo è una opportunità per i doriani: le possibilità di rinforzare l’attacco con il giocatore scuola Inter

Mulattieri Sampdoria, l’ex Sassuolo è uno dei giocatori seguiti da vicino dal club doriano. Le ultime su questa possibile trattativa Con l’avvicinarsi del mercato invernale, Mulattieri entra prepotentemente nel radar dei blucerchiati, intenzionati a rinforzare l’attacco in vista della seconda parte di stagione. La dirigenza della Sampdoria ha già avviato le prime valutazioni su diversi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Krstovic Juve: in estate i bianconeri ci hanno pensato seriamente per rinforzare l’attacco. Ma ecco perché non è arrivato a Torino, il motivo dietro all’affare ‘sfumato’

Leggi anche: Ravenna-Ternana, le probabili formazioni: per mister Liverani più possibilità nello schierare l'attacco. Bianay e Ndrecka tornano titolari

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

mulattieri sampdoria l8217ex sassuoloMulattieri Sampdoria, l’ex Sassuolo è una opportunità per i doriani: le possibilità di rinforzare l’attacco con il giocatore scuola Inter - Le ultime su questa possibile trattativa Con l’avvicinarsi del mercato invernale, Mulattieri entra prepotent ... calcionews24.com

mulattieri sampdoria l8217ex sassuoloMulattieri Sampdoria, nome caldo nel taccuino blucerchiato! Il ragazzo approderà a Genova? Cosa filtra - Mulattieri Sampdoria, in lizza per il reparto offensivo c’è il nome del giocatore in forza al Sassuolo! sampnews24.com

mulattieri sampdoria l8217ex sassuoloMulattieri Sampdoria, il giocatore è un ulteriore profilo finito nel mirino della società blucerchiata! Cosa filtra - Le ultime novità La Sampdoria guarda con attenzione alla prossima finestra di calciomercato invernale, c ... sampnews24.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.