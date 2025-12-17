Mulattieri Sampdoria l’ex Sassuolo è una opportunità per i doriani | le possibilità di rinforzare l’attacco con il giocatore scuola Inter

Mulattieri, ex Sassuolo e scuola Inter, rappresenta un'opportunità interessante per la Sampdoria. Con il mercato invernale alle porte, il giocatore sta attirando l'attenzione dei doriani, che cercano di rinforzare l’attacco per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Le trattative sono in fase di valutazione e il futuro del talento potrebbe presto svelarsi tra le fila dei blucerchiati.

La #Sampdoria ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di Padova, la penultima prima di concludere l'anno in casa contro la Reggiana. Sui singoli: Cuni dovrebbe rientrare in gruppo nella seduta di oggi o domani per essere convocato sabato. Situazi x.com

