Mozilla Anthony Enzor-DeMeo è il nuovo Ceo

Mozilla annuncia la nomina di Anthony Enzor-DeMeo come nuovo CEO, sostituendo Laura Chambers, che ha ricoperto il ruolo ad interim negli ultimi due anni. Enzor-DeMeo, già direttore generale di Firefox, assume ora la guida dell'azienda, portando con sé una vasta esperienza nel settore.

Anthony Enzor-DeMeo è il nuovo Chief Executive Officer di Mozilla. Già direttore generale di Firefox, subentra a Laura Chambers, che ha ricoperto la carica di amministratrice delegata ad interim negli ultimi due anni. La nomina arriva in una fase piuttosto delicata per l’azienda informatica, impegnata in sfide complesse fra ristrutturazione, tagli al personale e un’importante dipendenza economica dagli accordi con Google: il tutto, in un mercato tecnologico fortemente dominato dall’intelligenza artificiale. «Firefox rimarrà il nostro punto di riferimento», ha affermato Enzor-DeMeo in una nota. «Si evolverà in un moderno browser basato sull’IA e supporterà un portfolio di nuovi e affidabili software aggiuntivi». 🔗 Leggi su Lettera43.it

