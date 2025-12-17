Mostra ' Nel silenzio' a Piazza Scammacca

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Piazza Scammacca si inaugura la mostra personale di Sabrina Tandurella, intitolata

Immagine generica

L’arte astratta come linguaggio interiore che emerge e diventa espressione dell’anima. Piazza Scammacca si veste di colori e opere con “Nel silenzio, un viaggio dentro ciò che non fa rumore” la mostra personale di Sabrina Tandurella. Tutto nasce da una ricerca che passa attraverso la materia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Piazza del GCC Pokémon Pocket: a Roma una mostra pop-up dedicata alla versione digitale delle carte Pokémon

Leggi anche: Manifestazioni pro Pal oggi a Bologna, il corteo di Potere al Popolo: “Piazza di fascisti, silenzio assordante del sindaco”. La diretta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.