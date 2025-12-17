Mosca | ‘la Nato si prepara a una guerra contro la Russia entro il 2030’
Il ministro della Difesa russo, Andrei Belousov, ha accusato la NATO di prepararsi a un conflitto con la Russia entro il 2030, affermando che i funzionari dell'Alleanza hanno dichiarato questa intenzione più volte e in modo chiaro. Una tensione crescente che alimenta le preoccupazioni di una possibile escalation tra le due potenze, rischiando di compromettere la stabilità internazionale.
''I funzionari della Nato lo hanno dichiarato apertamente e ripetutamente'', ha detto ministro della Difesa russo, Andrei Belousov Belousov. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
