Il ministro della Difesa russo, Andrei Belousov, ha accusato la NATO di prepararsi a un conflitto con la Russia entro il 2030, affermando che i funzionari dell'Alleanza hanno dichiarato questa intenzione più volte e in modo chiaro. Una tensione crescente che alimenta le preoccupazioni di una possibile escalation tra le due potenze, rischiando di compromettere la stabilità internazionale.

© Imolaoggi.it - Mosca: ‘la Nato si prepara a una guerra contro la Russia entro il 2030’

''I funzionari della Nato lo hanno dichiarato apertamente e ripetutamente'', ha detto ministro della Difesa russo, Andrei Belousov Belousov. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

