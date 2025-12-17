Mosca | ‘la Nato si prepara a una guerra contro la Russia entro il 2030’

Il ministro della Difesa russo, Andrei Belousov, ha accusato la NATO di prepararsi a un conflitto con la Russia entro il 2030, affermando che i funzionari dell'Alleanza hanno dichiarato questa intenzione più volte e in modo chiaro. Una tensione crescente che alimenta le preoccupazioni di una possibile escalation tra le due potenze, rischiando di compromettere la stabilità internazionale.

