Mosca deve pagare ma sugli asset serve più lucidità La linea Meloni

Mosca deve assumersi le proprie responsabilità, ma è fondamentale valutare con attenzione gli asset coinvolti. A poche ore dal Consiglio europeo decisivo sul supporto all’Ucraina, l’Italia stabilisce la propria posizione, sostenendo che Mosca debba pagare per la guerra, ma sottolineando l’importanza di agire con lucidità e precisione nei tempi e nelle modalità.

Mosca deve pagare per la guerra scatenata contro l'Ucraina, ma nei tempi e nei modi più giusti. A ventiquattr'ore dal Consiglio europeo più importante dell'anno, chiamato a decidere sulle sorti del sostegno economico dell'Europa a Kyiv, l'Italia detta la linea. Quella sua, che nei fatti è un compromesso tra chi vuole usare i 200 miliardi di riserve della Bank of Russia ora e subito e chi, invece, quei denari non li vuole proprio toccare. Bisognerà aspettare venerdì pomeriggio per capire da che parte l'Europa vuole stare. Di sicuro, però, a leggere tra le righe le dichiarazioni della premier rese a Camera e Senato, viene fuori una postura piuttosto chiara: prima di monetizzare i beni della Russia messi sotto chiave in Europa, bisogna tentarle tutte, le strade.

Asset, il nodo garanzie sul tavolo dei leader Ue. Merz: “Segnale a Mosca” - Nel summit dei 27 si dovrà trovare la copertura legale all’uso delle risorse per Kiev. repubblica.it

Zelensky a L'Aja: "Non basta un accordo, Mosca deve pagare per la sua aggressione" - la Repubblica x.com

La misura elimina l’obbligo di rinnovo ogni sei mesi, per evitare che i Paesi più vicini a Mosca possano fare ostruzionismo. Ora il Consiglio europeo deve decidere come utilizzarli: l’obiettivo è finanziare un prestito all’Ucraina, ma ci sono ostacoli legali - facebook.com facebook

