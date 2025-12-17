Morto investito da un tir la vittima è Elio Arlandi | noto musicista
Elio Arlandi, noto musicista, è rimasto tragicamente vittima di un incidente stradale a Genova, investito da un tir in via Cantore martedì 16 dicembre 2025. La fatalità ha portato alla perdita di una vita umana, aggiungendosi a un episodio che ha scosso la comunità locale.
Un altro pedone ha perso la vita la Genova, investito da un tir in via Cantore intorno alle ore 19 di martedì 16 dicembre 2025.Investito in via Cantore, la vittima è Elio Arlandi La vittima è Elio Arlandi, 67 anni, noto per essere stato uno dei fondatori del gruppo blues ‘Big Fat Mama’ nel 1979. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
