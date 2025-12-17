Morto investito da un tir la vittima è Elio Arlandi | noto musicista

Elio Arlandi, noto musicista, è rimasto tragicamente vittima di un incidente stradale a Genova, investito da un tir in via Cantore martedì 16 dicembre 2025. La fatalità ha portato alla perdita di una vita umana, aggiungendosi a un episodio che ha scosso la comunità locale.

Elio Arlandi morto in un incidente a Genova, è stato investito da un tir e trascinato per 2 chilometri - Un uomo di 67 anni, Elio Arlandi, è morto in un incidente stradale a Genova: è stato investito da un tir e trascinato per circa due chilometri ... virgilio.it

Tragedia a Genova. Un uomo è morto questa sera dopo essere stato investito da un camion dopo l'impatto sarebbe stato trascinato dal mezzo pesante per oltre due chilometri. Il camionista non si sarebbe accorto di nulla - facebook.com facebook

