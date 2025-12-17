Morto il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio | aveva 72 anni

È scomparso Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei, all'età di 72 anni. Malato da tempo, il suo addio rappresenta una perdita significativa per la comunità locale. La sua figura ha lasciato un segno importante nel territorio, e la notizia ha suscitato cordoglio tra cittadini e istituzioni.

Aveva 72 anni ed era malato da tempo. È morto Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei, all'età di 72 anni. Il primo cittadino era malato da tempo e solo ieri, attraverso una nota ufficiale, aveva comunicato la volontà di lasciare temporaneamente la guida del Comune alla vicesindaca, parlando di "un momento delicato della propria vita". La notizia della scomparsa ha rapidamente fatto il giro della città. Già affissi i manifesti funebri, che annunciano lo svolgimento dei funerali domani, 18 dicembre, alle ore 10, presso il Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei.

Pompei, morto il sindaco Carmine Lo Sapio: aveva 72 anni - Ieri, in una nota, il primo cittadino del Comune vesuviano, da tempo malato, aveva annunciato l'intenzione di lasciare temporaneamente la guida del Comune alla vicesindaca a causa di "un momento ... tg24.sky.it

POMPEI IN LUTTO, E' MORTO IL SINDACO CARMINE LO SAPIO - Il primo cittadino aveva 72 anni, era malato e proprio ieri in un lungo post sui social aveva spiegato di voler affidare la città alla vice sindaca Esposito perchè stava attraversando un momento d - facebook.com facebook

Pompei in lutto, è morto il sindaco Carmine Lo Sapio - Il primo cittadino aveva 72 anni, era malato e proprio ieri in un lungo post sui social aveva spiegato di attraversare un momento delicato @TgrRai x.com

