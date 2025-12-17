Morto davanti a Sky attesa la deposizione del giornalista Gianluca Di Marzio
Durante il processo per l'omicidio preterintenzionale avvenuto davanti a Sky a Milano, si attende la deposizione del giornalista Gianluca Di Marzio, testimone chiave nel procedimento che vede coinvolti i vigilanti responsabili dell'intervento che ha portato alla morte di Giovanni Sala.
Milano, 17 dicembre 2025 – Dopo l’ex calciatore Giancarlo Marocchi, ora commentatore televisivo, un altro volto noto delle cronache sportive compare come testimone nell’aula della Corte d’Assise di Milano, dove è in corso il processo per omicidio preterintenzionale a carico dei due vigilanti che la notte tra il 19 e il 20 agosto 2023 intervennero davanti alla sede Sky a Rogoredo per bloccare il 34enne Giovanni Sala, morto per arresto cardiaco. Ieri è stato ascoltato, infatti, Gianluca Di Marzio, giornalista del piccolo schermo esperto di calciomercato. Anche lui, come Marocchi, quella sera uscì dalla sede Sky dopo il lavoro trovandosi di fronte l’uomo, quando non era ancora in corso il “placcaggio”. Ilgiorno.it
