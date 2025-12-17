Morto Carmine Lo Sapio sindaco di Pompei | aveva 72 anni
Addio a Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei, scomparso all'età di 72 anni. Figura stimata e amata dalla comunità, aveva annunciato il suo allontanamento dalla guida del Comune a causa di problemi di salute. La sua perdita lascia un vuoto profondo nella città simbolo del patrimonio culturale italiano.
È morto a 72 anni il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che era malato da tempo. Ieri, in un post su Facebook, Lo Sapio aveva scritto che si sarebbe allontanato dalla guida del Comune in provincia di Napoli “per un po’ di tempo”. “Sto attraversando un momento molto delicato della mia vita che, grazie anche alla vostra forza, supererò. Per questo ho affidato la guida della Città nelle mani della mia vicesindaca, la dottoressa Andreina Esposito, stimata e amata professionista, soprattutto dai bambini – aveva scritto rivolgendosi ai pompeiani -. Sono certo che saprà guidare, in questa mia momentanea assenza, la nostra amata città, supportata da tutti i consiglieri comunali, da tutti i dirigenti, funzionari e dipendenti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
