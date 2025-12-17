Morti sulle piste ciclabili a Milano assolto l' assessore Granelli Il fatto non sussiste

Marco Granelli, ex assessore alla mobilità di Milano, è stato assolto dall’accusa di omicidio stradale nel caso delle vittime sulle piste ciclabili. La sentenza ha riconosciuto che

© Ilgiornale.it - Morti sulle piste ciclabili a Milano, assolto l'assessore Granelli. "Il fatto non sussiste" Assolto dall' omicidio stradale perché il fatto non sussiste. Può tirare un sospiro di sollievo Marco Granelli, ex assessore alla mobilità del comune di Milano, ora alla cura del territorio, accusato di presunte irregolarità nella realizzazione di piste ciclabili per il caso di due donne morte in incidenti stradali. Si trattava di Veronica D'Incà, 38 anni, che a bordo di una bicicletta fu investita da un camion nel febbraio 2023 in viale Brianza, lasciando una bambina di 6 anni. Cristina Scozia, 39 anni, massaggiatrice olistica e personal trainer, morì nella primavera di quello stesso anno, travolta da una betoniera su una pista ciclabile tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria.

Basta morti, a Milano la protesta dei ciclisti protestano Limite a 30 all'ora in città

