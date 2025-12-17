Morti in incidente ferroviario condannati lavoratori fiorentini Sciopero e protesta | Responsabilità ad altri livelli

Un tragico incidente ferroviario a Livraga nel 2020 ha causato la morte di due macchinisti e feriti, portando a condanne in primo grado per due lavoratori fiorentini di Alstom. La vicenda ha scatenato proteste e scioperi, con richieste di responsabilità a livelli superiori. Una vicenda che solleva questioni cruciali sulla sicurezza e sulla giustizia nel settore ferroviario italiano.

"Per l'incidente ferroviario del 6 febbraio 2020 a Livraga, nel Lodigiano (morte di due macchinisti e ferimento di 10 persone a bordo di un Frecciarossa), il tribunale di Lodi ha disposto in primo grado tre condanne, due delle quali riguardano due lavoratori del sito fiorentino Alstom: un operaio.

