Morte Diana Canevarolo il figlio | ‘Nessun dubbio su papà’ i primi soccorsi e il sogno da realizzare per la madre

Restano ancora senza risposte i misteri sulla morte di Diana Canevarolo, trovata senza vita nel cortile di casa sua a Torri di Quartesolo. A poche ore dal tragico evento, il figlio esprime la sua fermezza, mentre si cercano chiarimenti sugli ultimi momenti e sui soccorsi intervenuti. La vicenda, avvolta nel silenzio e nell’incertezza, lascia aperti molti interrogativi su quanto realmente sia accaduto a questa donna di 49 anni.

Diana Canevarolo, una morte ancora senza risposte. Resta avvolta nel mistero la morte di Diana Canevarolo, 49 anni, trovata esanime nel cortile della sua abitazione in via Zara, a Torri di Quartesolo (Vicenza), la notte del 4 dicembre. Un caso che, a distanza di giorni, continua a sollevare interrogativi sempre più inquietanti. La Procura indaga per omicidio, mentre nelle ultime ore è stato nuovamente ascoltato Vincenzo Arena, compagno della donna. La dinamica del decesso non convince gli inquirenti, né parte della famiglia. Troppi elementi ancora da chiarire, troppi dubbi su quanto possa essere realmente accaduto quella notte.

