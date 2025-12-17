Morta a 17 anni in uno scontro la mamma | Rifiuto il risarcimento voglio una sentenza

Una tragedia che ha sconvolto una comunità, con una madre che rifiuta ogni compenso e chiede giustizia. L’udienza preliminare sull’omicidio stradale di Giulia Capraro, morta a 17 anni in un incidente, è stata rinviata a febbraio 2026 per un vizio di forma, prolungando l’attesa per una verità che si aspettava presto.

L'Incidente Più Terribile Ripreso In TV

Habiba morta a Gaza a 11 anni con tutta la famiglia: a Cagliari un’ambulanza con il suo nome x.com

L'addio a Giulia Todaro, morta a 19 anni dopo un malore. Sgomenta la comunità di Lizzano - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.