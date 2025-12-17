Morta a 17 anni in uno scontro la mamma | Rifiuto il risarcimento voglio una sentenza
Una tragedia che ha sconvolto una comunità, con una madre che rifiuta ogni compenso e chiede giustizia. L’udienza preliminare sull’omicidio stradale di Giulia Capraro, morta a 17 anni in un incidente, è stata rinviata a febbraio 2026 per un vizio di forma, prolungando l’attesa per una verità che si aspettava presto.
L'udienza preliminare sull'omicidio stradale di Giulia Capraro è stata rinviata a febbraio 2026 per un vizio di forma. La mamma: "Non accetto risarcimenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
