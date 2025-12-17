A Monza, il caso scuote la scuola Buonarroti: i docenti hanno deciso di rimuovere il nome di Gesù da un canto natalizio,

© Tgcom24.mediaset.it - Monza, un'altra scuola cancella Gesù

Scoppia il caso anche alla scuola Buonarroti di Monza: i docenti hanno deciso di cancellare il nome di Gesù da un canto natalizio, "Carrol of the bells", per non offendere alcune famiglie musulmane. In particolare, il corpo docenti ha ben pensato di sostituire la frase "Suonan le campane Gesù è nato" con "Suonan le campane, è arrivato.". Insomma, una bella x sopra il nome di Gesù e addio alla nostra tradizione. Nei giorni scorsi era successo anche in una scuola del Milanese e in una materna di Carate Brianza che aveva messo al bando tutti i canti natalizi con riferimenti religiosi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Leggi anche: La scuola riscrive il canto per la recita di Natale e “cancella” Gesù da Jingle Bells: è polemica

Leggi anche: Una scuola di Reggio Emilia cancella la parola “Gesù” dai canti di Natale, la Lega: «Una deriva inaccettabile»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Topi e sporcizia nei bagni della scuola”, la protesta degli studenti di un liceo di Monza: cosa sta succedendo - Ieri mattina, mercoledì 22 ottobre, gli studenti dell’Istituto Mosè Bianchi di Monza hanno protestato davanti ai cancelli del liceo per chiedere un ambiente più “sano e dignitoso” dopo che sarebbero ... fanpage.it

Finale di Champions league calcio championsleague inter

VIDEO - Durante un car meet al circuito giapponese Magarigawa Club, due rarissime Ferrari Monza SP tentano un drift in tandem: la Monza in testa va in testacoda e l’altra la evita per un soffio - facebook.com facebook

DIRETTA SERIE B, #Venezia- #Monza 2-0: altro pasticcio di #Carboni, #Adorante su rigore raddoppia x.com