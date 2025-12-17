Monza un' altra scuola cancella Gesù

A Monza, il caso scuote la scuola Buonarroti: i docenti hanno deciso di rimuovere il nome di Gesù da un canto natalizio,

Scoppia il caso anche alla scuola Buonarroti di Monza: i docenti hanno deciso di cancellare il nome di Gesù da un canto natalizio, "Carrol of the bells", per non offendere alcune famiglie musulmane. In particolare, il corpo docenti ha ben pensato di sostituire la frase "Suonan le campane Gesù è nato" con "Suonan le campane, è arrivato.". Insomma, una bella x sopra il nome di Gesù e addio alla nostra tradizione. Nei giorni scorsi era successo anche in una scuola del Milanese e in una materna di Carate Brianza che aveva messo al bando tutti i canti natalizi con riferimenti religiosi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

