Il 2025 si prospetta come un anno storico per il patrimonio culturale di Roma, con un incremento significativo di visitatori e ricavi. Monumenti e musei della città si preparano a raggiungere nuovi traguardi, stimando circa 200 milioni di euro di incassi, confermando il ruolo centrale di Roma come meta culturale di livello internazionale.

© Romadailynews.it - Monumenti e musei, il 2025 dell’oro per Roma: verso 200 milioni di euro di incassi

Il 2025 si avvia a diventare un anno record per il patrimonio culturale di Roma, sia in termini di affluenze sia di introiti economici. Complice l’effetto Giubileo, monumenti e musei della Capitale stanno registrando numeri senza precedenti, con ricadute finanziarie che potrebbero sfiorare i 200 milioni di euro complessivi tra siti statali e strutture comunali. Al vertice della classifica delle attrazioni più visitate si conferma il Colosseo, che nel 2025 potrebbe raggiungere quota 16 milioni di visitatori, mantenendo il primato nazionale. Seguono due simboli assoluti della città: la Fontana di Trevi, che si stima possa attirare circa 11 milioni di persone, e il Pantheon, con oltre 6 milioni di accessi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche: Fondo per i piccoli musei: 28 progetti finanziati per valorizzare il patrimonio culturale. Il Ministero della Cultura stanzia 1,9 milioni di euro per il 2025

Leggi anche: Musei civici e monumenti: le aperture straordinarie del 2026 a Verona e l'ultima "Domenica a 1 euro" dell'anno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Monumenti e musei, che boom nel 2025: Roma può generare 200 milioni - La Fontana di Trevi ne garantirà 22 al Comune dal 2026 ... msn.com

Monumenti Aperti 2025: sei città protagoniste del 25-26 ottobre - “Monumenti Aperti” è l’appuntamento che dal 1997 invita residenti e turisti a scoprire i luoghi della memoria collettiva d’Italia, e li esorta a varcare soglie spesso chiuse e a riascoltare le voci ... siviaggia.it

Ma quanto costa oggi visitare gli altri musei e monumenti civici Ecco un quadro completo delle tariffe attualmente in vigore a Verona. - facebook.com facebook