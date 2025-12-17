Montoro al via l’edizione 2025 del Premio Due Principati

È iniziata ufficialmente l’edizione 2025 del Premio Due Principati con una conferenza stampa nella sala “Antonio Salerno” del Comune di Montoro. L’evento rappresenta un momento di grande attesa, coinvolgendo istituzioni e protagonisti del territorio in un appuntamento dedicato alla valorizzazione del talento e della cultura locale. Un’occasione per rafforzare il legame tra Montoro e le eccellenze che ogni anno si distinguono nel panorama nazionale.

© Avellinotoday.it - Montoro, al via l'edizione 2025 del "Premio Due Principati" Si è svolta questo pomeriggio, alle ore 17.00, nella sala "Antonio Salerno" del Comune di Montoro, la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2025 del Premio Due Principati. La cerimonia di conferimento si terrà lunedì 22 dicembre, alle ore 18.00, presso il Palazzo Municipale.Gli otto.

