Montevarchi E’ morto Vinicio Campani storico dj radiofonico

Arezzo, 17 dicembre 2025 – Un altro lutto per la comunità montevarchina e non solo: a 80 anni è morto Vinicio Campani, personaggio conosciuto e stimato che ha esercitato per tanti anni il ruolo di ragioniere tenendo l'amministrazione a tante ditte e privati cittadini. Personaggio estroverso e brillante, Vinicio per anni ha tenuto una sua trasmissione come DJ presso l'emittente Radio Emme a Terranuova e Radio Zero a Montevarchi e molti lo ricordano anche in questo ruolo. In particolare Campani ha collaborato con Radio Emme negli anni ottanta e novanta, quando la sede dell'emittente era in via Vittorio Veneto a Terranuova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

