Montepremi da record | ecco quanto incasserà la squadra vincitrice dei Mondiali 2026
La Coppa del Mondo 2026 si preannuncia come la più remunerativa di sempre, con un montepremi da record. Tra Canada, Stati Uniti e Messico, la competizione promette emozioni senza precedenti e premi sostanziosi per la squadra vincitrice, segnando un nuovo traguardo nel mondo del calcio.
La prossima edizione dei Mondiali di calcio, che si disputerà tra Canada, Stati Uniti e Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026, sarà la più ricca di sempre. Dopo essersi riunito a Doha in occasione della finale della Coppa Intercontinentale, il Consiglio Fifa ha comunicato in via ufficiale l'entità del montepremi che verrà messo in palio per le nazionali che competeranno con l'obiettivo di alzare l'ambito trofeo al cielo di New York. "La Coppa del mondo sarà rivoluzionaria anche in termini di contributo finanziario alla comunità calcistica mondiale", ha dichiarato il presidente della Fédération Internationale de Football Association Gianni Infantino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Atp Finals 2025, un montepremi da record: ecco quanto può incassare il vincitore
Leggi anche: Supercoppa montepremi da record: ecco quanto incassa chi alza la Coppa
Montepremi da record: ecco quanto incasserà la squadra vincitrice dei Mondiali 2026 - Rivelata ufficialmente la somma in palio per chi alzerà al cielo la coppa domenica 19 luglio del prossimo anno e per tutte le partecipanti ... msn.com
Mondiali, montepremi da record di 727 milioni di dollari, 50 alla vincitrice e almeno 10,5 a ogni squadra. Le cifre della Fifa - L'Italia di Gattuso ha almeno 10 milioni di buoni motivi per qualificarsi ai Mondiali 2026. msn.com
Svelato il montepremi da urlo per la finale del Mondiale 2026: una cifra clamorosa alla squadra vincitrice! - Ecco quanto incasserà la Federazione che porterà a casa l'ambito trofeo negli Stati Uniti: è record nella storia della competizione ... msn.com
#Mondiali 2026, atteso un #montepremi da record! Ecco quanto incasserà la vincitrice x.com
Mondiali 2026, ecco il montepremi da record. E la nazionale campione riceverà una cifra incredibile! - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.