Montepremi da record | ecco quanto incasserà la squadra vincitrice dei Mondiali 2026

La Coppa del Mondo 2026 si preannuncia come la più remunerativa di sempre, con un montepremi da record. Tra Canada, Stati Uniti e Messico, la competizione promette emozioni senza precedenti e premi sostanziosi per la squadra vincitrice, segnando un nuovo traguardo nel mondo del calcio.

La prossima edizione dei Mondiali di calcio, che si disputerà tra Canada, Stati Uniti e Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026, sarà la più ricca di sempre. Dopo essersi riunito a Doha in occasione della finale della Coppa Intercontinentale, il Consiglio Fifa ha comunicato in via ufficiale l'entità del montepremi che verrà messo in palio per le nazionali che competeranno con l'obiettivo di alzare l'ambito trofeo al cielo di New York. "La Coppa del mondo sarà rivoluzionaria anche in termini di contributo finanziario alla comunità calcistica mondiale", ha dichiarato il presidente della Fédération Internationale de Football Association Gianni Infantino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

