Montemiletto arriva il Magico Villaggio di Babbo Natale

A Montemiletto, il Natale si accende con il “Magico Villaggio di Babbo Natale”, un evento speciale che si terrà il 22 e 23 dicembre in Piazza IV Novembre. Due serate dedicate a momenti di magia e festa, con ingresso gratuito a partire dalle ore 17, per immergersi nell’atmosfera natalizia.

