Montemarano concerto della Sonora Junior Sax all’Auditorium comunale

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 dicembre alle ore 21.00, l’Auditorium comunale di Montemarano ospiterà un concerto della Sonora Junior Sax, riconosciuta come una delle eccellenze del panorama musicale irpino. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, che vedrà l'ensemble protagonisti di una serata dedicata al jazz e alle sonorità coinvolgenti del sassofono.

Immagine generica

Domenica 21 dicembre, alle ore 21.00, l’Auditorium comunale di Montemarano ospiterà un appuntamento musicale con la Sonora Junior Sax, formazione considerata una vera eccellenza del panorama musicale irpino.Il concerto rappresenta un’occasione speciale per ascoltare giovani musicisti di alto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Tom Smith in concerto al Comunale per celebrare i 30 anni di Ferrara Sotto le Stelle

Leggi anche: 'Concerto a due per Puccini', Alessio Boni e Alessandro Quarta sul palco del Teatro Comunale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Armando Rizzo Medley tanghi

Video Armando Rizzo Medley tanghi

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.