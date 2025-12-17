Montefredane sopralluogo dei tecnici dell' INGV
Questa mattina a Montefredane si è svolto un sopralluogo dei tecnici dell'INGV, durante il quale è stato localizzato e installato un rilevatore satellitare. L'intervento rientra nelle attività di monitoraggio sismico e vulcanologico della zona, al fine di migliorare la raccolta di dati e la prevenzione in caso di emergenze geologiche.
Questa mattina a Montefredane si è svolto un nuovo sopralluogo da parte dei tecnici dell'INGV, nel corso del quale è stato localizzato e installato un rilevatore satellitare.Monitoraggio sismico attivoAlla luce delle recenti scosse sismiche con epicentro nel nostro.
