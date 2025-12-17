Montefredane sopralluogo dei tecnici dell' INGV

Questa mattina a Montefredane si è svolto un sopralluogo dei tecnici dell'INGV, durante il quale è stato localizzato e installato un rilevatore satellitare. L'intervento rientra nelle attività di monitoraggio sismico e vulcanologico della zona, al fine di migliorare la raccolta di dati e la prevenzione in caso di emergenze geologiche.

Torna il terremoto in Irpinia: scossa rilevata a Montefredane nella notte, scuole chiuse - Terremoto nella notte in Irpinia, scuole chiuse per precauzione a Montefredane: tecnici comunali al lavoro per verifiche strutturali. notizie.it

Avviso alle famiglie A seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici comunali, che non ha evidenziato criticità, si comunica che domani la scuola riaprirà regolarmente. - facebook.com facebook

