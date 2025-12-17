Montagna sulle piste arrivano i poliziotti sugli sci

Inizia una nuova stagione sulle montagne di Domodossola con un servizio di sicurezza innovativo. Poliziotti sugli sci sono pronti a intervenire rapidamente, garantendo maggiore sicurezza e soccorso sulle piste di San Domenico di Varzo e Domobianca. Una presenza strategica che rafforza l’assistenza agli sciatori e tutela la tranquillità di chi sceglie di vivere l’emozione della montagna.

Poliziotti sugli sci per garantire più sicurezza sulle piste.È partito il servizio di sicurezza e soccorso in montagna per gli sciatori della polizia di stato nei comprensori sciistici di San Domenico di Varzo e di Domobianca, a Domodossola. In totale sono sette gli operatori specializzati.

Polizia controlli sulle piste

