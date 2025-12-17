Monni lancia il piano pediatrico | Ascoltata la voce dei genitori cure migliori e meno disagi

Monni presenta il nuovo piano pediatrico, rispondendo alle esigenze delle famiglie toscane. Un passo importante verso cure più efficaci e meno disagi, grazie all’ascolto attento dei genitori. La sanità regionale annuncia una sperimentazione innovativa, pronta a migliorare il benessere dei più piccoli e delle loro famiglie, portando avanti un impegno concreto per un’assistenza più vicina alle reali necessità.

FIRENZE – La sanità toscana mette sotto l’albero due novità cruciali per le famiglie. Da questi giorni pre-natalizi parte una sperimentazione attesa da tempo. L’obiettivo è doppio: garantire cure migliori ai bambini ed evitare viaggi inutili al pronto soccorso. Spesso, infatti, le sale d’attesa si riempiono nei weekend o nei festivi, quando i pediatri di famiglia non sono in servizio e i genitori non sanno a chi rivolgersi. Il primo step è operativo da subito, prima di Natale. Si gioca tutto sulla tecnologia e sulla collaborazione. Se una famiglia chiama la classica guardia medica (il numero 116117) per un problema del figlio, il dottore non sarà solo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Si lancia dal sesto piano il giorno dello sfratto. Aveva chiesto una casa popolare, il sindaco: “Negli uffici non si era più visto”

Leggi anche: Genitori accoltellati nella notte: sul telefono del 14enne arrestato i dettagli del piano

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dopo due furti che hanno fatto razzia nel laboratorio multimediale la scuola lancia la campagna “Un clic per ripartire” su IDEArio: coinvolti alunni, insegnanti e famiglie - facebook.com facebook