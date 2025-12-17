Moneta dell’Anno 2025 | simbolo contro la violenza

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 dicembre 2025, nella storica cornice della Zecca di Roma, si è svolta la cerimonia di consegna della Moneta dell’Anno, simbolo di impegno civile e memoria collettiva. Promossa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, questa iniziativa ha coinvolto il pubblico nella scelta del conio più rappresentativo, sottolineando l’importanza di valori condivisi e della lotta contro la violenza. Un momento di riflessione e di identità nazionale.

moneta dell8217anno 2025 simbolo contro la violenza

© Gbt-magazine.com - Moneta dell’Anno 2025: simbolo contro la violenza

La Moneta dell’Anno 2025 celebra il valore civile e la memoria collettiva. Fonte foto: on.Semenzato Nel cuore della Zecca di Roma, il 16 dicembre 2025, si è tenuta la cerimonia di premiazione della Moneta dell’Anno 2025, un’iniziativa promossa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che ha coinvolto il pubblico nella scelta del conio più rappresentativo tra quelli emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. A trionfare è stata la moneta dedicata al 160° anniversario delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, seguita da quella sul Tour mondiale della Nave Scuola Amerigo Vespucci e, al terzo posto, dalla potente emissione Contro la violenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Leggi anche: Giornata contro la violenza sulle donne 2025, 44 vittime dall’inizio dell’anno: chi sono

Leggi anche: Violenza contro il personale scolastico, ANCODIS: “Un anno e 8 mesi ad un genitore, sentenza esemplare, ma non basta”. Le 3 proposte dell’Associazione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Una moneta celebra Agrigento capitale italiana della cultura - Casa di miti e leggende, custode di templi e opere senza tempo, Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, è la protagonista di una moneta celebrativa da 5 euro in rame, emessa per la Collezione ... ansa.it

Anniversari, una moneta per gli 80 anni della Pallacanestro Varese - Varese, 14 novembre 2025Simbolo di passione, impegno, spirito di squadra e tradizione, la Pallacanestro Varese celebra i suoi primi 80 anni di storia. ilgiorno.it

Arriva in Italia la nuova moneta da 0,75 euro: è in oro e ha al centro una margherita. Ecco quanto può valere - Realizzata in oro 999,9‰ dal peso di un decimo di oncia (3,11 grammi), sarà la prima moneta con valore nominale di 0,75 euro dell’Italia. milanofinanza.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.