Moneta dell’Anno 2025 | simbolo contro la violenza

La Moneta dell’Anno 2025 celebra il valore civile e la memoria collettiva. Fonte foto: on.Semenzato Nel cuore della Zecca di Roma, il 16 dicembre 2025, si è tenuta la cerimonia di premiazione della Moneta dell’Anno 2025, un’iniziativa promossa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che ha coinvolto il pubblico nella scelta del conio più rappresentativo tra quelli emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. A trionfare è stata la moneta dedicata al 160° anniversario delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, seguita da quella sul Tour mondiale della Nave Scuola Amerigo Vespucci e, al terzo posto, dalla potente emissione Contro la violenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

