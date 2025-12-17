I prezzi dei biglietti per il Mondiale 2026 stanno facendo riflettere, con il ct della Scozia che invita i tifosi a valutare attentamente le proprie finanze. Un appello a non mettere a rischio le famiglie per seguire la propria nazionale, mentre cresce la preoccupazione per l'accessibilità di questo evento globale.

I prezzi per seguire la propria nazionale al Mondiale 2026 rischiano di essere insostenibili per la maggior parte delle famiglie. Una situazione già nota, che sta di fatto escludendo molti tifosi dalla possibilità di accompagnare la propria squadra, diventata la polemica degli ultimi giorni. Al Mondiale Scozia senza scozzesi?. Nel Gruppo C la Scozia affronterà Brasile, Marocco e Haiti e si prevede che migliaia di tifosi si stiano organizzando per sostenere la squadra la prossima estate. “We can’t control the prices. The ticket prices are set by FIFA. If you can’t afford to go, don’t put yourself and your family in debt. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Mondiali, caro biglietti. Il ct della Scozia ai tifosi: «Non indebitate le vostre famiglie per seguire il Mondiale» - Il ct della Scozia Steve Clarke ha addirittura sconsigliato l’acquisto dei biglietti ai propri tifosi, quasi come se gli piacesse l’idea di giocare senza tifo. ilnapolista.it