Mondiali caro biglietti Il ct della Scozia ai tifosi | Non indebitate le vostre famiglie per seguire i Mondiali

I Mondiali 2026 si avvicinano, ma i costi dei biglietti stanno preoccupando i tifosi. Il ct della Scozia invita a riflettere, sottolineando come seguire la propria nazionale possa diventare un impegno economico difficile da sostenere. Un appello alla prudenza di fronte a prezzi che rischiano di escludere molte famiglie dall’emozione del grande evento.

I prezzi per seguire la propria nazionale ai Mondiali 2026 rischiano di essere insostenibili per la maggior parte delle famiglie. Una situazione già nota, che sta di fatto escludendo molti tifosi dalla possibilità di accompagnare la propria squadra, diventata la polemica degli ultimi giorni. Ai Mondiali Scozia senza scozzesi?. Nel Gruppo C la Scozia affronterà Brasile, Marocco e Haiti e si prevede che migliaia di tifosi si stiano organizzando per sostenere la squadra la prossima estate. “We can’t control the prices. The ticket prices are set by FIFA. If you can’t afford to go, don’t put yourself and your family in debt. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

